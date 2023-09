Os bastidores da mini-reforma ministerial incluem lances constrangedores. Lula imaginou que havia saciado o PP e o futuro ministro André Fufuca ao entregar a cabeça de Ana Moser e estender a mão para a ideia de turbinar o Ministério dos Esportes com cerca de R$ 12 bilhões provenientes da futura tributação dos games. Irritou-se ao ser informado de que o partido de Arthur Lira exige também os braços e muito mais dinheiro.

Além de uma secretaria para recepcionar tributos que iriam para o Ministério da Fazenda, o PP deseja enfiar sob o organograma da pasta a ser transferida da profissional Ana Moser para o amador André Fufuca pelo menos mais duas repartições: uma secretaria para cuidar de ações sociais e outra para impulsionar o empreendedorismo esportivo. O objetivo é criar novos guichês através dos quais os parlamentares escoarão verbas do orçamento para seus redutos eleitorais.

A reação de Lula oscilou entre o resmungo e os palavrões. Mas até a noite passada ele não havia dito "sim" às novas exigências do PP. Tampouco disse "não". Teve com Ana Moser um diálogo inconcluso. Mostrou a porta de saída à ministra, mas ainda não a empurrou para fora. O Republicanos contentou-se com a oferta do governo de abrigar Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos. Nesse capítulo, quem dificulta as coisas é o PSB de Márcio França.