Se o modelo de Dino estivesse em vigor, Lula não poderia ter sentado na cadeira do amigo Ricardo Lewandowski seu criminalista de estimação. Os ministros do Supremo teriam quer ser selecionados em listas tríplices elaboradas pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, OAB e até Faculdades de Direito que disponham de programas de doutorado com mais de dez anos.

Ao justificar o teor de sua emenda, Dino anotou que "a legitimidade política" do Supremo "depende de uma composição plural, com seus membros indicados não somente pelo presidente da República, como ocorre no sistema atual." O texto realça que a cota de indicados do Congresso "imprimirá ao STF maior representatividade, pois permitirá que parlamentares eleitos diretamente pelo povo possam participar mais ativamente na escolha".

A PEC de Dino não trata do modelo de decisão do Supremo. Nesta terça-feira, o ministro considerou "válido" o formato em que as votações na Corte seriam secretas, como sugeriu Lula. "É evidente que em algum momento esse debate vai se colocar", disse Dino. Sobre a hipótese de ser indicado por Lula, recitou mandamentos iniciados com não: "Eu não trabalho [pela vaga], não ofereço, não toco no assunto, não sou candidato, não faço campanha." Ou seja: Dino não vê a hora de ser escolhido por Lula.