Cansado de colaborar em conta-gotas, Mauro Cid colocou no papel, finalmente, uma proposta de delação premiada. Está prestes a virar um cano furado do bolsonarismo.

Como colaborador, Cid desperdiçava confissões sem a garantia de retribuição. Como delator, o tamanho do prêmio judicial —liberdade condicional, redução da pena, etc...— será proporcional à qualidade dos segredos que cogita esguichar dentro do inquérito.

Seja como for, a disposição do ex-ajudante de ordens retira de Bolsonaro o papel que ele exerce com mais talento. O capitão não pode mais colocar a culpa nos outros. Sabe que toda crise tem um preço. Perceberá que quem regateia normalmente paga mais caro.