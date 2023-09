Nunca uma pasmaceira foi tão metodicamente organizada. Os planos do Planalto para transformar o 7 de Setembro numa festividade tediosamente monótona funcionaram. Sumiu o clima de fim do mundo que marcou a cerimônia na era Bolsonaro. Sumiu o próprio bolsonarismo. Em vez de gritar "mito", a plateia presente à Esplanada ensaiou um coro de "democracia" antes da execução do hino nacional.

Reapareceram no palanque oficial os chefes de outros poderes. Rosa Weber e Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo e do Congresso, dividiram a cena com ministros e comandantes militares. Janja e Marina Silva vestiam vermelho. Havia também um microfone no palco. Estava bem defronte do presidente. Mas Lula não ousou discursar. Usou o equipamento apenas para autorizar o início do desfile.

O único resquício da atmosfera de histeria de verões passados surgiu nas redes sociais. Recolhido em casa, Bolsonaro levou à internet imagem do 7 de Setembro do ano passado, com a Esplanada bem mais apinhada do que neste primeiro Dia da Pátria de Lula 3.