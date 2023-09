O direito de propriedade sobre uma frase é obrigatoriamente compartilhado. As palavras são metade de quem as pronuncia, metade de quem as escuta. No trajeto entre o emissor e o receptor, o significado de uma fala por vezes se altera. Na origem da conversão de Mauro Cid em delator está um comentário de Bolsonaro.

Familiarizado com o drama do ex-ajudante de ordens, um amigo contou à coluna que a fala que acendeu o pavio de Cid foi pronunciada por Bolsonaro em 18 de maio, na saída de uma visita surpresa ao primogênito Flávio, no Senado. Avesso a repórteres, naquele dia o capitão buscou os microfones.

Em meio a menções elogiosas à carreira militar de Mauro Cid, Bolsonaro disse aos repórteres: "Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que ele não tenha errado. E cada um siga a sua vida". Filtrando os elogios, Cid interpretou o comentário como um risco no chão. Bolsonaro demarcou uma fronteira. De um lado, a suspeição que levara o ex-faz-tudo à prisão. Do outro, um ex-presidente com pose de limpinho.