Gente como Fufuca e seu patrono Arthur Lira poderiam ficar irritados com a tentativa de Lula manter o relacionamento no escurinho. Mas o centrão não fica com raiva, fica com tudo. Agora, a prioridade de Lira é arrancar de Lula a prometida Caixa Econômica Federal.

Para compreender por que o Brasil tolera reformas ministerais de quinta categoria e outros arranjos, é preciso voltar no tempo. Atrasando-se bastante o relógio, será fácil perceber que até hoje, no Brasil, só houve uma reforma de fato eficiente: a das das sesmarias e das capitanias, para sempre hereditárias.