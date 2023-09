"Vossa Excelência vem no plenário do STF, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo? Tenha dó!" E Mendonça: "Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó Vossa Excelência."

O embate resultou num pedido de desculpas recíproco. Restou, porém, a percepção de que a eletrificação da sessão foi um ensaio do curto-circuito que se avizinha. Em entrevista concedida à repórter Mônica Bergamo na véspera do início do julgamento, Bolsonaro esgrimiu discurso idêntico ao de Mendonça ao ser questionado sobre a tentativa de golpe.

"O 8 de janeiro foi um movimento que, no meu entender, teve a participação do Poder Executivo", disse o capitão, referindo-se à gestão Lula. "O nosso pessoal sempre foi de paz. Fez movimentos enormes no Brasil todo, e você não via uma cesta de lixo queimada, uma vidraça quebrada." Noutro trecho da conversa, Bolsonaro foi mais incisivo. Disse que o 8 de janeiro "no mínimo contou com a omissão do atual governo."

Se as intervenções de Moraes serviram para alguma coisa foi para sinalizar que esse tipo de alegação não terá livre trânsito no Supremo quando as investigações revelarem o que ainda se esconde atrás do manto diáfano que Bolsonaro imagina protegê-lo. Paira sobre a cabeça do capitão a delação do tenente-coronel Mauro Cid.

Dá-se de barato no Supremo que a colaboração do ex-ajudante de ordens incluirá revelações sobre a tentativa de virada de mesa da democracia, inserindo na trama golpista o ex-chefe e seus generais palacianos. É nesse contexto que a pena de 17 anos de cadeia é vista como um piso.