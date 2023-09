Os fatos que marcaram a semana mostram que a Praça dos Três Poderes ainda tem muito a desaprender com a intentona do 8 de janeiro. Num instante em que o Supremo Tribunal Federal tenta pular a fogueira do golpismo, exibindo sua mão forte aos executores do ataque à democracia, a Câmara joga gasolina na fogueira desembrulhando um pacote legislativo que subverte os valores mais comezinhos do regime democrático.

De um lado da praça, o Supremo levou à vitrine as três primeiras condenações de executores da destruição dos prédios que abrigam os Poderes da República. Dois amargaram sentenças de 17 anos de cana. Um pegou 14 anos. O tamanho das penas sinaliza a disposição de reconstruir pelo exemplo os alicerces do sistema. No prédio ao lado, a Câmara colocou em pé propostas que implodem o que resta de decente na legislação eleitoral e detona as regras de controle das verbas públicas usadas no financiamento dos partidos e das eleições.

No pedaço do pacote já aprovado há uma minirreforma eleitoral que impõe uma macrodesmoralização. Fleixibilizaram-se as cotas para candidaturas de negros e mulheres, apagou-se o que ainda havia de probo na Lei de Improbidades, a Lei da Ficha Limpa foi passada a sujo, abriram-se as portas para a compra de votos, desligaram-se as luzes do sistema de controle dos dutos por onde escoam os recursos do Tesouro Nacional para as arcas dos partidos.