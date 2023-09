Militarizar a política foi fácil. Difícil será desbolsonarizar os militares. Segundo o Datafolha, seis em cada dez brasileiros (61%) acreditam que as Forças Armadas meteram-se em irregularidades durante os quatro anos da Presidência de Bolsonaro. A reversão de uma urucubaca tão disseminada exige mandinga mais forte do que o lero-lero segundo o qual é preciso "separar o joio do trigo".

O 8 de janeiro vai ao verbete da enciclopédia como um golpe pifado porque, no varejo, Bolsonaro não dispunha do apoio do "meu Exército." No atacado, também não contava com as "minhas Forças Armadas." Mas não há dúvida de que parte do oficialato alistou-se na milícia bolsonarista.

Há mãos fardadas em todas as cumbucas de Bolsonaro —da trama golpista ao comércio de joias; da pazuellização da Saúde à falsificação de cartões de vacina; do ataque sistemático ao sistema eleitoral às visitas do hacker de Araraquara à pasta da Defesa.