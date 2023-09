O dinheiro do contribuinte continua saindo pelo ladrão porque os ladrões não param de entrar no Orçamento. Na gestão Bolsonaro, até o Ministério da Defesa revelou-se indefeso. Sob a camuflagem militar, cerca de R$ 1 bilhão em verbas públicas foram distribuídos a 23 parlamentares na forma de orçamento secreto. Uma evidência de que as "minhas Forças Armadas" de que falava Bolsonaro degradaram-se a ponto de servir de fachada para o escoamento das emendas enfiadas no Orçamento federal pelo centrão.

Nessa modalidade secreta, o pagamento de emendas parlamentares não costuma resultar em honestidade. O Orçamento sigiloso produziu apenas dois tipos de gastos: os que já viraram escândalo e os que ainda não foram investigados, como o caso do aparelhamento político de rubricas orçamentárias da Defesa. O Orçamento da Defesa abriu-se para o centrão quando chefiava o ministério o general Braga Netto, um das fardas mais sub-investigadas da República.

Durante a Presidência de Bolsonaro, os comandos militares desgovernaram a Saúde, fabricaram cloroquina, avalizaram o afrouxamento do controle de armas e negligenciaram o avanço da criminalidade nas fronteiras amazônicas. As Forças Armadas afiançaram o sequestro ideológico do 7 de Setembro, desfilaram tanques na frente do Planalto, assistiram impassíveis à troca de comandantes incomodados por outros que mergulharam a farda no lodaçal da campanha de desqualificação do sistema eleitoral.