O discurso lido por Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU foi escrito a seis mãos —as do orador, as do assessor especial Celso Amorim e as do chanceler Mauro Vieira. Lapidou o texto José Rezende Júnior, o escritor que ajuda Lula a deitar suas ideias sobre o papel. O pronunciamento foi construído com método. Sem mencionar Bolsonaro, Lula espancou o negacionismo e as excentricidades arcaicas do antecessor. Sem tropeçar em improvisos, percorreu os principais temas da conjuntura global. A fala dirigida por Lula ao mundo ganharia mais credibilidade se inspirasse a prática de Lula no Brasil.

A palavra-chave do discurso foi "desigualdade". Lula escorou nesse vocábulo a dificuldade do planeta de lidar com fenômenos como a fome, as guerras, a emergência climática e o preconceito. A alturas tantas, Lula adicionou um objetivo extra à Agenda 2030 da ONU, concebida para reduzir as desigualdades entre os países e dentro deles. Incluiu voluntariamente nessa agenda o objetivo de alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira. No Brasil, Lula resiste à pressão para indicar uma jurista negra para a vaga de Rosa Weber no Supremo.

Noutro trecho, Lula prometeu rigor na defesa dos direitos de grupos LGBTQI. A posição destoa do perfil do primeiro homem branco enviado por ele ao Supremo. Num julgamento que equiparava ao crime de injúria racial as ofensas à comunidade que Lula deseja proteger, Cristiano Zanin votou contra.