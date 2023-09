Ninguém esperava que o centrão transformasse o Ministério dos Esportes num exemplo de boas práticas. Mas não se imaginava que o novo ministro André Fufuca fosse converter a pasta num extraordinário aviso antes mesmo de se apossar da poltrona que foi da medalhista olímpica Ana Moser. Às vésperas da posse, Fufuca foi presenteado com a liberação de R$ 4,7 milhões. Verba pública remanescente do antigo orçamento secreto.

Notícia do Globo revelou que o dinheiro federal será aplicado na construção de um estádio de futebol na cidade de Peritoró. Fica no Maranhão, estado de Fufuca. Não é um celeiro de craques. Tampouco constitui uma prioridade para o desenvolvimento do desporto nacional. Mas foi em Peritoró que Fufuca obteve sua maior votação na disputa por uma cadeira de deputado federal, no ano passado.

Lula 3 comanda um governo seminovo. Mas o centrão implementa velhas práticas. Roda-se em Brasília um filme conhecido. Não tem final feliz. Começa com a colocação de emendas no orçamento federal. Evolui para uma nomeação. Passa pela assinatura de um convênio. De repente, vira-se a chave do cofre. Sabe-se que o enredo está próximo do final quando entram em cena os rapazes da Polícia Federal.