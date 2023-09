Lula repetiu no discurso feito nas Nações Unidas o bordão que vem espalhando pelos países por onde passa: "O Brasil voltou". A parceria celebrada com Joe Biden sobre as relações de trabalho revela que, de fato, houve um retorno. Depois que o eleitor despachou Bolsonaro do Planalto, a diplomacia brasileira recuou 200 anos de história para voltar às tradições seculares que salvaguardaram o interesse nacional, mesmo de oscilações da conjuntura e de excentricidades personalistas.

Antes de voar para NovaYork, Lula fizera vários acenos à China, que passou a usar um Brics hipertrofiado como arma na disputa com os Estados Unidos. Ao se acertar com Biden, Lula retirou da logomarca brasileira a incômoda pecha de joguete dos interesses chineses. Ao Brasil interessa retirar proveito das desavenças entre China e Estados Unidos, seus dois maiores parceiros comerciais. Eleger preferências em função de afinidades ideológicas seria uma burrice perigosa.

A ação conjunta de Lula e Biden recebeu nome pomposo: "Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras". O objetivo é ampliar o debate sobre melhorias nas condições de trabalho num mundo desafiado pela inteligência artificial e pela precarização da mão de obra a serviço de plataformas digitais. Tudo pode dar em nada, pois não há no documento metas nem compromissos específicos. Por ora, o que importa é a desobstrução dos dutos de comunicação.