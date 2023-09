O que há de mais assustador no capítulo da delação de Mauro Cid sobre a tentativa de golpe é que as revelações do ex-ajudante de ordens sobre os planos de Bolsonaro são inacreditavelmente críveis. Ligando-se os segredos testemunhados por Cid com episódios que marcaram o isolamento de Bolsonaro após a derrota para Lula, constata-se que o Palácio da Alvorada foi convertido numa espécie de chocadeira do ovo da serpente que tentou dar o bote no dia 8 de janeiro.

No final de novembro, após visitar Bolsonaro, o general Braga Netto, vice na chapa derrotada, parou o carro no cercadinho para conversar com um grupo de bolsonaristas. "Vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora", declarou o general, enigmático. Ele pediu "paciência". Ficou entendido que o bunker do Alvorada planejava um Apocalipse.

Um dia depois, Valdemar Costa Netto, o dono do Partido Liberal, disse ter sido pressionado por Bolsonaro num encontro no Alvorada para ingressar com ação no TSE questionando cerca de 250 mil urnas antigas usadas nas eleições de 2022. Protocolada na semana seguinte, a ação foi rejeitada. Rendeu uma multa de R$ 22,9 milhões ao PL. Ficou claro que o plano golpista passava pelo questionamento do resultado das urnas.