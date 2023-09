Atrasando-se um pouco mais o relógio, chega-se ao dia 26 de abril de 2012. Nessa data, Lula esteve no escritório de Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça, da Defesa, e ex-presidente do Supremo. Encontrou-se com o dono do escritório e com o ministro Gilmar Mendes. O noticiário da época registra o relato de Gilmar.

Segundo Gilmar, Lula articulava o adiamento do julgamento do mensalão. Mais: ele cabalava votos. Sobre Cármen Lúcia, disse: "Vou falar com o [Sepúlveda] Pertence para cuidar dela." A respeito de Dias Toffoli, que cogitava dar-se por impedido, declarou: "Ele tem de participar do julgamento."

Na versão de Gilmar, Lula referiu-se a Joaquim Barbosa, relator do processo sobre o mensalão, como um "complexado". Parecia informado sobre o voto de Ricardo Lewandowski, ministro-revisor: "Ele só iria apresentar o relatório no semestre que vem, mas está sofrendo muita pressão".

Jobim e Lula negaram o relato de Gilmar. Ficou a palavra de um contra a dos outros. Restou também outro trauma. O mensalão enviou à cadeia a cúpula do PT e os operadores do partido. Joaquim e Cármen foram implacáveis no julgamento.

Hoje, depois de vestir uma toga no seu advogado, Lula busca, com a luxuosa e irônica assessoria de Gilmar Mendes, outro apadrinhado para o qual possa telefonar quando julgar necessário. Lula agora segue o critério da intimidade. A diversidade trouxe azar e cadeia.