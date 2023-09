Anielle Franco chegou ao primeiro escalão de Brasília como uma grata novidade. Com suas características —mulher, negra, bem formada, origem humilde— injetou uma lufada de ar na Esplanada dos Ministérios ao assumir a pasta da Igualdade Racial. A péssima notícia é que o prestígio de Anielle sofre um prematuro processo de corrosão política. A má notícia é que a ministra ainda não se deu conta de que o poder público, quando mal exercido, vira impotência pública. A boa notícia é que ainda há tempo para uma correção de rumo.

Misturam-se no processo de desgaste de Anielle o descuido, o deslumbramento e uma dose de ganância. A ministra foi descuidada ao transformar a assinatura de um protocolo sobre o combate ao racismo no esporte num passeio de domingo pelo estádio do Morumbi. Contagiada pela informalidade, a assessora Marcelle Decothé da Silva, flamenguista como a ministra, sentiu-se à vontade para desfilar pelas redes sociais seu preconceito contra os são-paulinos -"Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade"— e uma dose de xenofobia contra os paulistas —"Pior, tudo de pauliste". Perdeu, com 48 horas de atraso, o contracheque de R$ 17 mil.

Anielle foi deslumbrada ao imitar o colega dos Esportes, André Fufuca, no meio de transporte utilizado para chegar à capital paulista. Ambos voaram nas asas da Força Aérea Brasileira. Criticada, Anielle reagiu com o fígado. "Inacreditável", disse ela. Não se deu conta de que Fufuca, garoto prodígio do centrão é um ótimo aviso. O bom exemplo foi dado pelo ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos), que viajou para o evento de São Paulo em voo de carreira.