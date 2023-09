Barroso deu crédito à superstição segundo a qual oficiais do alto-comando poderiam atuar como moderadores de Bolsonaro. Aconteceu o oposto. A cabeça de certos generais e de outros generalistas incertos revelou-se um terreno baldio no qual o capitão jogava todo tipo de lixo —de teorias conspiratórias a mentiras sobre as urnas.

Desde 1996, quando a votação eletrônica estreou, Bolsonaro e sua prole disputaram 21 eleições. Venceram 19. Em 2016, quando disputou a prefeitura do Rio de Janeiro, o primogênito Flávio Bolsonaro caiu no primeiro turno, com irrisórios 14% dos votos. Em 2022, Bolsonaro perdeu para Lula no segundo turno pela magra diferença de 1,8% dos votos.

A despeito do histórico, Bolsonaro cavalgou as "minhas Forças Armadas" na sua cruzada contra o sistema eleitoral. Sua implicância era com o risco de derrota, não com as urnas eletrônicas. Isso ficou claro no documento em que o Ministério da Defesa expôs suas conclusões sobre a fiscalização das Forças no sistema eletrônico de votação.

Os militares concluíram que "houve conformidade entre os boletins de urna impressos e os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral". O mesmo texto anotou que foi "inconclusivo" o teste com biometria. E colocou em dúvida a segurança das urnas.

Os militares sustentaram no documento que sua fiscalização "não permite afirmar que o sistema eleitoral de votação está isento de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento."

Hoje, sabe-se que Bolsonaro enviou para a pasta da Defesa o hacker de Araraquara. Em depoimentos à PF e à CPI do Golpe, Walter Delgatti disse ter orientado os militares escalados para implicar com as urnas. A esse ponto de esculhambação chegou a democracia brasileira.