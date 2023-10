Para assaltar grandes cofres, modernizaram a tecnologia dos ataques. Com armamento pesado, subjugam a polícia local, amedrontam a população, fazem reféns, obstruem vias e assaltam bancos, empresas de valores e cooperativas de crédito. A dominação de cidades para a prática de assaltos é coisa brasileira. Envolve investimento pesado em planejamento e infraestrutura.

No caso de Araçatuba, a coisa desandou graças à ação de um PM aposentado, que baleou dois bandidos. A quadrilha esperava subtrair R$ 400 milhões de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Roubou apenas R$ 3 milhões.

Importado do inglês, o termo startup significa, numa tradução livre, começar algo novo no mundo dos negócios. O novo cangaço é um empreendimento do crime organizado que se desenvolve sob estímulo de um estado esculhambado. A ineficiência estatal torna pujante o empreendimento criminoso.