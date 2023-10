A novidade é a ordem para a elaboração de um plano, com a participação do Conselho Nacional de Justiça e posterior homologação do próprio Supremo.

A discussão sobre a "humanização" das prisões é coisa do século 18. O debate sobre "ressocialização" dos criminosos ganhou força no final do século 19. Atrasado em mais de um século, o Brasil roda em torno do problema como parafuso espanado.

Não há no país pena de morte nem prisão perpétua. Os presos estão condenados à liberdade. Qualquer zoológico oferece estadia mais decente do que as cadeias. Tratados como sub-bicho, os presos ganham as ruas como feras.

Diagnóstico feito pelo TCU em janeiro de 2003, quando Lula inaugurava em Brasília o seu primeiro mandato, informou que sete em cada 10 presos brasileiros eram reincidentes. Decorridos 20 anos, o Supremo dá ao mesmo Lula três anos para resolver a encrenca. Convém puxar uma cadeira. Ou um ronco.