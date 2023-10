A criminalidade pulverizou o plano anticrime de Flávio Dino em menos de uma semana. Na segunda-feira, o ministro da Justiça lançou em Brasília o seu Enfoc, Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. No capítulo emergencial, o embrulho continha reforço policial e monetário para Bahia e Rio de Janeiro. Na quinta, duas chacinas desafiaram as autoridades nessas dois estados.

Numa, quatro médicos paulistas foram crivados de balas na orla carioca. Três morreram. Noutra, uma família inteira foi passada nas armas na cidade baiana de Jequié. Os assassinos não pouparam nem mesmo uma criança de cinco anos. Houve seis mortes —sete se for levado em conta que uma das vítimas estava no nono mês de gravidez. Ficou mais uma vez entendido que o crime organizado não teme o estado brasileiro.

Pior: os criminosos incorporam suas vernissagens de cadáveres à paisagem das autoridades. Flávio Dino desembrulhava seu pacote de segurança em Salvador, ao lado do governador petista Jerônimo Rodrigues, quando os corpos da chacina de Jequié foram pendurados de nas manchetes. Nesta sexta-feira, descobre-se que a polícia do Rio localizou os corpos de bandidos suspeitos de participação na execução dos médicos. Teriam sido condenados à morte pelo tráfico por ter matado as pessoas erradas. O alvo seria um miliciano parecido com um dos médicos.