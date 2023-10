Num movimento capitaneado por Davi Alcolumbre, a oligarquia do Senado sinaliza para o Planalto que a eventual indicação Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal encareceu. O nome do escolhido de Lula terá que ser sabatinado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Alcolumbre.

A fatura de Alcolumbre inclui uma chantagem de médio prazo e resgates de curtíssimo prazo. O senador deseja que Lula sinalize desde logo apoio à sua pretensão de retornar à presidência do Senado na disputa que ocorrerá em um ano e meio. Para já, quer ser ouvido no processo de escolha do próximo procurador-geral da República e reivindica cargos em bancos estatais e na direção da Funasa.

Alcolumbre não costuma dar um espirro no Senado sem combinar o atchim com o aliado Rodrigo Pacheco, atual presidente da Casa. O apetite do senador foi aguçado pela percepção de que Lula submete seus aliados do Senado a um jejum enquanto serve cargos e verbas a Arthur Lira e seu grupo na Câmara. Incomoda-se com a perspectiva de que a Caixa Econômica seja entregue de porteira fechada a Lira. Se não puder repartir as poltronas, quer trazer para o balcão diretorias do Banco do Brasil.