O agravamento da crise no Oriente Médio, com suas prováveis repercussões sobre a economia mundial, realçou o escárnio do salvo-conduto que os deputados haviam se autoconcedido para não trabalhar. Sem mencionar o corpo mole da Câmara, o ministro da Fazenda deu bom dia ao óbvio na segunda-feira: "Com o cenário externo se complicando como está", disse Haddad, "o nosso desafio aqui é fazer a nossa agenda interna evoluir o mais rápido possível para proteger a economia brasileira."

Além da volatilidade do preço do petróleo, o ministro da Fazenda mencionou a taxa de juros alta nos Estados Unidos e a desaceleração da economia da China. Num cenário assim, tão potencialmente encrespado, as férias fora de época transformavam os deputados em espécies de trapezistas descuidados. A realidade mostrou que não há rede de proteção para a irresponsabilidade.