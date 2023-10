Ao iniciar o julgamento de mais três ações contra Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral precisa agarrar-se à máxima de Rui Barbosa segundo a qual a força do direito deve superar o direito da força. Os ministros do TSE dispõe de elementos para impor a Bolsonaro uma nova condenação. Mas a decisão terá mais força se a pena for menos draconiana que a inelegibilidade decretada no julgamento de junho.

Dessa vez, Bolsonaro é acusado de usar em proveito eleitoral a estrutura do Alvorada. Duas ações do PDT tratam das antigas lives semanais que Bolsonaro gravava na biblioteca do palácio residencial. A outra ação, movida pela coligação liderada pelo PT, menciona o uso do palácio para o anúncio de apoios políticos de governadores e artistas à candidatura de Bolsonaro no segundo turno.

Em tese, o julgamento conjunto das três ações poderia render a Bolsonaro uma segunda sentença de inelegibilidade. Mas isso seria inócuo e errado. Seria inócuo porque um novo banimento não agravaria o castigo já decretado em junho. Bolsonaro continuaria proibido de disputar eleições até 2030.