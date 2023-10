Depois do veredicto do Supremo, casais gays passaram a desfrutar de direitos elementares. Por exemplo: o direito incluir o parceiro como dependente num plano de saúde, de herdar os bens um do outro após a morte e de partilhar o patrimônio adquirido em conjunto em casos de separação. Os inimigos da lógica alegam que o Judiciário substituiu o Legislativo. Minúsculo, esse biombo da usurpação de poderes não consegue esconder o preconceito gigantesco dos parlamentares que tentam atrasar o relógio da história.