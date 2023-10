Além de atenuar a aflição dos repatriados, a operação de resgate alivia a alma dos militares brasileiros, que foram presenteados com a oportunidade de mudar de assunto. Até a semana passada a cúpula militar realizava incursões nos subterrâneos de Brasília para atenuar o desgaste de oficiais bolsonaristas na CPI do Golpe. É como se os aviões da FAB tivessem transportado as Forças Armadas do conflagrado noticiário sobre o golpismo para uma zona de manchetes positivas.