O ultimato de Israel para que a população civil abandone o norte da Faixa de Gaza expõe um paradoxo. Por um lado, sinaliza que é irreversível a decisão do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de impor a supremacia militar israelense sobre o Hamas. Por outro, lança luz sobre o calcanhar de vidro da estratégia. Um massacre de civis em Gaza tornaria ilegítima a resposta de um Estado democrático à carnificina promovida pelos terroristas do Hamas no território de Israel no dia 7 de outubro.

Dito de outro modo: a força de Israel converte-se na sua principal fragilidade. Até aqui, confiando na hipotética eficiência dos seus serviços de inteligência e na suposta eficácia dos escudos tecnológicos de proteção que imaginava ter construído, Israel limitava-se a aparar as ramagens mais salientes do Hamas. Diante das falhas que permitiram aos terroristas executar mais letal invasão da história ao seu território, com o assassinato de mais de mil pessoas e a captura de algo como 150 reféns, Israel se autoimpôs a missão de arrancar o mal pela raiz, eliminando o Hamas do mapa.

O cerco de Israel a Gaza e os bombardeios à distância revelam-se insuficientes. Tornou-se incontornável uma invasão por terra de um dos pedaços urbanos mais populosos do mundo, com mais de 2 milhões de habitantes espremidos num território de escassos 363 km². O inevitável extermínio de civis inocentes não passará como mero efeito colateral de uma guerra incontornável.