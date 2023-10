Em 1978, Anwar Sadat ganhou o Prêmio Nobel da Paz, partilhado com Menahem Begin, primeiro-ministro de Israel. Pouco depois, Sadat foi assassinado por um fanático egípcio. Abriu-se uma nova janela para a paz em 1993. Sob os auspícios dos Estados Unidos, o líder palestino Yasser Arafat, visto à época como o terrorista-mor, firmou com o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, o acordo de Oslo.

Numa cena histórica, Arafat e Rabin apertaram as mãos em Washington. No ano seguinte, 1994, também ganharam o Nobel da Paz. Sob o impacto da imagem, o escritor israelense Amos Oz disse tudo ao fazer um alerta: "O trabalho dos pacificadores não acaba com a assinatura do tratado. Os dois lados precisam desarmar as armadilhas emocionais, extirpando estereótipos gerados em muitos anos de medo e ódio." No ano seguinte, Rabin foi assassinado por um israelense fanatizado.

Meses após o assassinato de Rabin, foi eleito primeiro-ministro de Israel o líder de extrema-direita Benjamin Netanyahu. Seguiram-se duas consequências que caíram sobre os esforços de paz como uma lápide.

O grupo terrorista Hamas realizou uma série de atentados suicidas que resultaram na morte de centenas de civis em grandes cidades de Israel. E Netanyahu promoveu uma contínua ampliação dos assentamentos israelenses, dinamitando a expectativa dos palestinos em relação à disposição de Israel de favorecer a ideia dos dois Estados, única saída capaz de conduzir à paz.

As ações da gestão Netanyahu produziram dois efeitos paradoxais. Minaram o poder da Autoridade Nacional Palestina, entidade provisória do autogoverno estabelecido em 1994. Simultaneamente, fortaleceram o Hamas. O grupo converteu a Faixa de Gaza, isolada por Israel, em epicentro das ações terroristas que atingiram o ápice no ataque hediondo de 7 de outubro.

O Oriente Médio equilibrou-se por tanto tempo na beirada do vácuo que a comunidade internacional habituou-se a cultivar a percepção segundo a qual o abismo, a exemplo do inferno da escatologia religiosa, era mais uma ficção admonitória do que a realidade de uma crise terminal. A ficção tornou-se real na incursão terrorista do Hamas e na contraofensiva de Israel.