Além de produzir pelo menos mais 500 cadáveres, o bombardeio ao hospital inaugurou uma guerra dentro da outra. Acusado de disparar o míssil, Israel culpou a Jihad Islâmica, que chamou Netanyahu de mentiroso. Sobreviveram ao conflito de versões os fatos incontroversos: 1) Um hospital foi destruído. 2) Médicos, pacientes, familiares e centenas de civis que cultivavam a ilusão de que o teto de um hospital ofereceria refúgio seguro foram brutalmente assassinadas.

Nem todos estão dispostos a conceder a Israel o benefício da dúvida. Foi cancelado o encontro que Biden teria com líderes árabes na Jordânia. Antes, o chefe da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, avisara que não participaria. Na chegada a Israel, Biden decepcionou quem esperava moderação. Disse que o ataque ao hospital "parece que foi feito pela outra equipe".

Biden demora a notar que a guerra em Gaza é mais complexa do que o conflito na Ucrânia. No Oriente Médio, quem está do outro lado não é Vladimir Putin. Estão na "outra equipe" aliados dos Estados Unidos no mundo árabe.