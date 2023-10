O ditador Nicolás Maduro e as forças de oposição na Venezuela chegaram nesta semana a um entendimento que tem um aroma de história. Foi firmado em Barbados, no Caribe. Prevê a realização de eleições presidenciais higienizadas —com recadastramento dos eleitores e observação internacional— no segundo semestre de 2024. Houve uma onda de otimismo.

A estabilidade política e econômica da Venezuela interessa ao Brasil. Afora o fato de que levas de refugiados venezuelamos continuam cruzando a linha fronteiriça de Roraima, o vizinho deve R$ 6,4 bilhões ao Tesouro brasileiro. Mas o acordo doméstico da Venezuela contém reticências que recomendam o adiamento do estouro dos fogos.

Reticências são aqueles três pontinhos que aparecem no final das frases. Na gramática, sinalizam as coisas incompletas. Na política, escondem detalhes onde o diabo adora se esconder. O pacto venezuelano anota que haverá "autorização a todos os candidatos presidenciais" que desejarem participar da eleição. As reticências surgem no complemento: "Desde que cumpram os requisitos estabelecidos na lei...". É sob a marquise dos tais "requisitos" que se abriga o Tinhoso.