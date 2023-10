Considerando-se que, além do braço terrorista, o Hamas exerce o poder político na Faixa de Gaza, Netanyahu precisa responder a uma pergunta que já deve ter ouvido do espelho: erradicando-se o Hamas, quem governará o enclave palestino de Gaza? Dependendo da resposta, a frase do ministro da defesa —"Nossas manobras vão levar a guerra para o território deles— passa a soar incompleta.

Se não informar quem ou o que pretende colocar no espaço político ocupado pelo Hamas, o Estado de Israel corre o risco de prender a si mesmo dentro de Gaza, um território que mantém sob cerco há quase duas décadas. Hoje, o debate sobre a tese dos dois estados foi arrastado para um nível abaixo da estaca zero. A ocupação de Gaza, ainda que parcial, faria sumir o único caminho para a paz.