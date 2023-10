Lula voltou a despachar no Planalto. Submetido a uma cirurgia no quadril, teve alta hospitalar em 1º de outubro. Passou 22 dias recuperando-se no Alvorada. Dedicou parte da convalescença à guerra entre Israel e Hamas. Encantou-se com o plano de repatriação dos brasileiros. Frustrou-se com o veto dos Estados Unidos à resolução sobre a "pausa humanitária" na Faixa de Gaza, articulada pelo Itamaraty no Conselho de Segurança da ONU.

Junto com Lula, retorna ao batente Arthur Lira, o imperador da Câmara. Vem de uma viagem ao Oriente. Visitou Índia e China. Não dava as caras no Congresso havia duas semanas. Operando à distância, articulou uma pausa legislativa. Cuidou para que o centrão travasse as votações de interesse do Planalto. Manteve em compasso de espera o projeto sobre a tributação dos fundos de investimento dos super-ricos e das contas offshore mantidas em paraísos fiscais.

Por trás das barricadas da Câmara, Lira e o centrão se equipam para uma invasão terrestre à Caixa Econômica Federal. Desejam fechar a porteira após a ocupação comandada pelo PP de Lira. Exigem que Lula ceda também o território e os cofres da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, disputada por PSD, União Brasil e Republicanos —todos já contemplados com arcas ministeriais.