No momento, comanda a Abin o delegado federal Luiz Fernado Corrêa. Ele assumiu o cargo no final de maio, dois meses depois do início da investigação. Por ordem de Alexandre de Moraes, foram afastados da equipe de Corrêa cinco servidores. Dois estão presos preventivamente. Na casa de um deles, Paulo Maurício Fortunato Pinto, o número 3 da Abin, a PF apreendeu US$ 171 mil —R$ 872 mil na cotação atual. Só nesta terça-feira Fortunato foi exonerado.

Não fosse a batida da PF, o país não ficaria sabendo que o terceiro na hierarquia da Abin guardava uma fortuna em casa. Permaneceria oculta também a presença da suspeição na equipe de Luiz Fernado Corrêa, um delegado federal que assumiu a Abin nas pegadas do 8 de janeiro. Ora, antes de se queixar das batidas policiais, a agência brasileria de suposta inteligência precisaria explicar as razões de ter mantido no seu time zagueiros da equipe adversária.

O risco que o Brasil corre é o de perder mais uma oportunidade para redefinir o papel da inteligência do Estado. Pela lei, a Abin atua como coordenadora do Sisbin, o Sistema Brasileiro de Inteligência. Sob esse guarda-chuva, há órgãos de espionagem das Forças militares e das polícias.

Nas pegadas da intentona bolsonarista, o brasileiro que sustenta esse aparato teve o dissabor de ouvir autoridades como o general Gonçalves Dias, então chefe do GSI, atribuir o quebra-quebra nos prédios dos Três Poderes a um "apagão" da inteligência. Convém acender a luz do setor.