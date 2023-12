Num bar de quinta categoria, o bêbado que quebra a garrafa de cerveja na quina da mesa de ferro e parte para cima do rival paga com recursos próprios a bebida que entorta a prosa. No Congresso, a desqualificação é financiada pelo Contribuinte. O brasileiro banca tudo —do salários dos valentões à montagem do palco.

Noutros tempos, o Parlamento era o melhor entreposto que a sociedade havia encontrado para dissolver seus conflitos de forma civilizada. Nesse universo, sempre vigorou o princípio segundo o qual as diferenças são dirimidas na base do diálogo. Em meio à polarização que envenena a política nacional, certos parlamentares revelam-se incapazes de elevar a própria estatura. E promovem barracos que rebaixam o pé direito do Congresso.