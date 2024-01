O general iria para a Associação Brasileira de Blindagem. O almirante, para o Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. Ouvidas, as duas entidades negaram interesse em empregar os personagens.

Significa dizer que dois militares de estimação de Bolsonaro beliscaram fraudulentamente as remunerações adicionais da quarentena. Já recebiam contracheques de mais de R$ 35 mil do Exército e da Marinha. Com o aditivo, a remuneração deu um salto. Num dos casos, passou de R$ 100 mil.

Freire Gomes e Almir Garnier frequentam a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid como participantes da reunião em que Bolsonaro discutiu com a cúpula das "minhas Forças Armadas" uma minuta de golpe.

Diz-se que o general torceu o nariz. Entretanto, não levou os lábios ao trombone. Quanto ao almirante, aderiu gostosamente ao golpe falhado. Ou seja: o governo forneceu dinheiro extra a oficiais que não merecem senão interrogatório.

Além dos militares, um soldado civil do centrão abrigou-se fraudulentamente na folha da quarentena. Chama-se Garigham Amarante Pinto. Era diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Homem de Valdemar Costa Neto, o dono do PL.

Garigham obteve salário extra sob o argumento de que havia recebido oferta de trabalho da Agrale, fabricante de ônibus usados no transporte escolar. De novo, a informação foi negada pela empresa.