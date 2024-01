A guerra aberta pelos narcotraficantes contra o governo do presidente Daniel Noboa atraiu os refletores do mundo para o Equador. Mas o território equatoriano é apenas o puxadinho de uma trincheira bem maior. O pedaço mais relevante do campo de batalha está nos Estados Unidos e na Europa.

O porto de Guayaquil, visitado pela reportagem do UOL, tornou-se um entreposto para o embarque de boa parte da cocaína produzida na Colômbia e no Peru para o consumo de americanos e europeus. Carteis de drogas do México e máfia do leste europeu usam a bandidagem equatoriana como mão de obra terceirizada.

A Casa Branca apressou-se em mobilizar sua cavalaria. O governo de Joe Biden incumbiu a general Laura Richardson, chefe do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, de coordenar a negociação de um plano de apoio ao Equador na guerra contra o crime organizado.