Ao renunciar com atraso ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento Estadual do Rio de Janeiro, Vinícius Sarciá Rocha se autoflagela para preservar o governador fluminense Cláudio Castro. Não há a mais remota chance de funcionar.

A Polícia Federal mantém dois caldeirões do governo do Rio no fogo. Num, ferve Vinícius Sarciá, suspeito de desviar verbas de programas sociais. Noutro caldeirão, cozinha o próprio governador, que teve os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático quebrados por ordem do Superior Tribunal de Justiça.

A mãe de Vinícius Sarciá casou-se com o pai de Claudio Castro. Os dois foram criados juntos. O irmão de criação do governador saltou do cargo. Mas continua dentro do caldeirão. A essa altura, a demissão importa pouco. Os investigadores se interessam mais pela admissão, feita sob o patrocínio de Castro.