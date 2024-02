Sem um Bolsonaro para chutar, Macron expõe cinismo ambiental

Por uma lógica estritamente macroeconômica, o acordo com o Mercosul traria enormes vantagens para a União Europeia. Além de expandir os seus negócios no Mercosul, a União Europeia ampliaria sua influência global num instante em que a cena internacional é marcada por guerras e pela disputa econômica entre Estados Unidos e China. Mas o protecionismo agrícola escancarado pelo presidente francês Emmanuel Macron prevalece no momento sobre a lógica macroeconômica.

As contradições costumam expor verdades que levam os cínicos a morder o próprio rabo. É mais ou menos o que ocorre no atual estágio do diálogo entre União Europeia e Mercosul. Até aqui, o pretexto dos europeus para postergar o fechamento do acordo era o desprezo do Brasil pela Amazônia. A coisa mudou desde que Lula retornou ao Planalto e Marina Silva fechou a porteira que Bolsonaro havia escancarado para o crime ambiental.

Sem um Bolsonaro para chutar, Emmanuel Macron, a quem Lula chama de "companheiro", adere gostosamente ao lobby agrícola que expõe nos bloqueios de estradas na França o pavor que sente da concorrência com o agronegócio do Brasil. Na prática, a barricada de Macron é o cinismo dos europeus mordendo o próprio rabo. Escancarou-se a evidência de que o fator ambiental era mera camuflagem para o protecionismo agrícola.