Toffoli deveria suspender o 7 a 1

A ex-Odebrecht, hoje rebatizada de Novonor, pediu e obteve do ministro do Supremo Dias Toffoli liminar que suspende o pagamento à União da multa referente ao acordo de leniência firmado pela empresa no âmbito da falecida Operação Lava Jato. Coisa de R$ 6,7 bilhões. Que seriam pagos ao longo de duas décadas.

Com sua decisão, Toffoli desmoralizou o único empreendimento que funcionou com perfeição no Brasil das últimas décadas: o Setor de Operações Estruturadas, nome que a antiga Odebrecht dava em seu organograma ao departamento encarregado de comprar políticos.

Digam o que disserem da ex-Odebrecht, não se pode deixar de admirar sua organização. No acordo de leniência, a empresa entregou provas de corrupção em 49 contratos. Tudo corroborado pelas delações de sete dezenas de executivos e devidamente registrado nos arquivos do departamento de propinas.