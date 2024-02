Varejão de identidades roubadas torna Abin paralela um brinquedo

A freguesia era variada. Incluía de membros de facções criminosas a policiais. Para os agentes da lei, o acesso era gratuito. Mas a plataforma exigia comprovação de identidade, com envio da carteira funcional. Levando a investigação a sério, a PF terá a oportunidade de expor os malandros que, supondo-se espertos, entregaram à quadrilha suas digitais de manés.

É como se o Estado brasileiro, mais permeável do que queijo suíço, terceirizasse a criminosos os dados pessoais que obriga os brasileiros a fornecer. Na era do ódio eletrônico e dos golpes cibernéticos, um varejão de identidades operado pelo Estado paralelo da bandidagem deixa o escândalo da Abin paralela parecido com um brinquedo de criança bolsonarista.