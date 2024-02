AGU expõe o paradoxo de Toffoli sobre multa imposta à Odebrecht

No ofício enviado ao Supremo, a Advocacia-Geral do governo Lula sustenta que a decisão de Toffoli, tomada em despacho monocrático (individual) e liminar (provisório), valeria apenas para o acordo da Lava Jato. O documento anota que "não há como depreender da decisão ora examinada qualquer determinação de providências dirigida à Controladoria-Geral da União ou à Advocacia-Geral da União".

Prevalecendo o entendimento da AGU, a liminar de Toffoli produziu uma insegurança jurídica que escancara o paradoxo. No acordo celebrado pelos órgãos governamentais, a ex-Odebrecht ainda seria corrupta. No acordo com a Lava Jato, tisnado pela troca de mensagens tóxicas de Sergio Moro com procuradores da força tarefa de Curitiba, a corrupção confessada pela empresa estaria pendurada no que Toffoli chamou de "dúvidas razoáveis sobre o requisito de voluntariedade".

Para complicar, o pedido da ex-Odebrecht foi deferido por Toffoli no âmbito de outra decisão monocrática e liminar. Nela, o ministro havia autorizado a suspensão do pagamento de multa de R$ 10,3 bilhões imposta à J&F num acordo de leniência celebrado com o Ministério Público.

Alegou-se que a subversão do devido processo legal atribuída à Lava Jato tornou duvidosa também a admissão de culpa da J&F. O diabo é que empresa dos irmãos Batista foi investigada pela Operação Greenfeld. O acordo foi firmado pela Procuradoria da República do Distrito Federal, não pela força-tarefa de Curitiba. O entendimento foi homologado pela 10ª Vara Federal Criminal da capital da República. Nada a ver com a 13ª Federal da capital paranaense.

O procurador-geral da República Paulo Gonet já recorreu contra a suspensão da multa da J&F. Prepara recurso também contra o refresco servido à ex-Odebrecht. Alheia à movimentação do sucessor de Augusto Aras e da AGU de Lula, a empresa do patriarca Emilio Odebrecht enxergou na decisão de Toffoli um salvo-conduto para ignorar o pagamento de qualquer multa. As liminares do ministro transformaram a supremacia do Supremo num outro nome para o esdrúxulo.