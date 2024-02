Lula indica juiz para o TRE-PR e destrava o julgamento de Moro

Submetido a uma lista tríplice avalizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, Lula decidiu nesta quarta-feira indicar o juiz José Roberto Sade para compor o plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Com esse gesto, o presidente eliminou o último óbice para a realização do julgamento que pode resultar na cassação do mandato de senador do seu desafeto Sergio Moro.

O processo que corre contra Moro no TRE paranaense resulta da junção de ações movidas pelo PL e pelo PT. Pela lei, pedidos de cassação só podem ser julgado com quórum máximo dos sete juízes que compõem o plenário do Corte estadual. No mês passado, expirou o mandato do magistrado Thiago Paiva dos Santos.

Rodrigo Sade, o escolhido de Lula, era juiz substituto do TRE. Mas seu mandato também havia expirado. Ele prevaleceu sobre os outros dois nomes que constavam da lista tríplice: os advogados Roberto Aurichio Junior, que também era juiz substituto no Paraná, e Graciane Aparecida.