Zumbido do centrão revela que Nísia foi infectada pelo Liravírus

Num instante em que Nísia Trindade leva o rosto a uma rede nacional de TV para informar que está combatendo a dengue com "total prioridade", um zumbido do centrão sinaliza que a ministra da Saúde foi infectada pelo Liravírus.

Arthur Lira e seus operadores suprapartidários denunciam o empoçamento de emendas parlamentares na pasta da Saúde. E empurram a ministra para a mesma enfermaria na qual internou Alexandre Padilha, coordenador político de Lula.

Nísia contraiu o Liravírus no final do ano passado, quando modificou as regras para a liberação de verbas, tornando o processo menos concessivo. Por isso a formação de poças de emendas. Parte do prestígio de Lira junto às bancadas partidárias advém das emendas. Daí o zumbido.