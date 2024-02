Toffoli ofende país e envergonha STF ao protelar prisão de Collor

Collor foi condenado em maio do ano passado por desviar cerca de R$ 20 milhões dos cofres da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras. Coisa iniciada em 2010, sob Lula, e consumada até 2014, sob Dilma. Collor esperou pela publicação do acórdão condenatório para recorrer. A peça só foi publicada em setembro de 2023. A defesa protocolou, então, um recurso chamado tecnicamente de embargo declaratório. Não se presta a revisar o mérito do processo. Serve apenas para que o réu reivindique o esclarecimento de eventual contradição ou omissão no veredicto.

Ouvida, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência das reclamações. Sustentou que Collor tenta "reabrir a discussão da causa, promover rediscussão de premissas fáticas e provas, além de atacar, por meio de via indevida, os fundamentos do acórdão condenatório". No seu voto, Alexandre de Moraes ecoou a Procuradoria. Anotou que Collor tenta "rediscutir pontos já decididos" pelo Supremo durante o julgamento da ação penal.

Com seu pedido de vista, Toffoli obstruiu a manifestação dos colegas, retardando o encarceramento de Collor. Se respeitar o regimento interno do Supremo, o ministro devolverá o processo em até três meses. Depois, será necessário reagendar o julgamento. Na sequência, a execução da pena ainda dependerá da publicação da sentença. Para desassossego do Judiciário, o brasileiro não dispõe da grossa venda que o escultor Ceschiatti grudou nos olhos e nas orelhas da deusa de pedra que enfeita a entrada do Supremo. A desmoralização da Corte é testemunhada por uma sociedade estupefata.

Impune, Collor frequenta os salões de Brasília como se nada tivesse sido decido sobre o seu passado criminal. Em 1º de fevereiro, deu as caras no Planalto, prestigiando a posse do ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski no cargo de comandante da Ministério da Justiça. Sentou-se na primeira fileira, ao lado do ex-presidente José Sarney. Ameaça transformar o inusitado em escárnio, desfilando a face de madeira e a ficha corrida na cerimônia de posse de Flávio Dino no Supremo, marcada para 22 de fevereiro.