Dino põe picaretagem ideológica de joelhos em missa na catedral

Tratado por Bolsonaro e seus devotos como um anticristo comunista, Dino ofereceu aos convidados que lotaram a catedral o discurso que sonegara à plateia da cerimônia de posse. Derramou lágrimas citações bíblicas. A certa altura, disse: "Eu acredito na vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas."

Em tempos de polarização, a fé nem sempre remove obstáculos. Mas ajuda a desmistificar hipotéticos messias. Bolsonaro já chamou o novo ministro do Supremo de "gordo comunista". Assusta-se com a assombração errada. Com sua missa, Dino mostrou que só há uma coisa mais abominável do que a patrulha ideológica: a picaretagem ideológica.