Lula pula na frigideira de Maduro

Nicolás Maduro marcou para 28 de julho a sucessão na Venezuela. Ao comentar, Lula afagou o ditador -"Temos que garantir a presunção de inocência até que haja eleição para julgar se foi democrática"—, cutucou opositores já banidos do processo eleitoral —"Se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento da oposição daqui, nada vale"—, e concedeu um salvo-conduto para a farsa da recondução de Maduro —"Nem todo candidato que perde eleição aceita o resultado."

Herdeiro do coronel Hugo Chávez, Maduro personifica um regime que trata a democracia a pontapés, mantendo-se no poder por duas décadas e meia graças à manipulação de regras e ao aparelhamento de instituições. O ditador viola direitos humanos, corrompe as Forças Armadas, asfixia a imprensa, prende opositores e inabilita adversários. Preside uma ruína que resultou no êxodo de 7 milhões de venezuelanos. Boa parte dos fugitivos da fome da miséria buscam socorro no Brasil.

No ano passado, Lula já havia declarado que a ditadura na Venezuela é mera "narrativa". Questionado, dissera que "o conceito de democracia é relativo". Agora, faz uma excursão pelo mundo da Terra Plana ao comparar os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e às instituições brasileiras com a resistência da oposição venezuelana ao jogo de cartas marcadas. "Espero que as pessoas que estão disputando as eleições [na Venezuela] não tenham o hábito do ex-presidente desse país de negar o processo eleitoral, as urnas, a Suprema Corte."