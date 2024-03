No caso da Abin paralela, a PF precisa separar o lixo do crime

2) No caso da bisbilhotagem paralela, a Polícia Federal precisa separar o lixo da invasão efetiva de privacidade. Do contrário, fornecerá material para a defesa de investigados que, indefesos, dedicam-se à desqualificação do inquérito.

No trecho que se refere a Moraes e Gilmar, o inquérito menciona portaria editada pelo Ministério da Justiça para restringir visitas em presídios federais. Coisa de 2019. A Abin apurava ação de uma ONG e uma advogada para derrubar a portaria.

Espiona daqui, bisbilhota dali, chegou-se a um documento apócrifo, produzido num gabinete da Câmara. As togas aparecem em dois trechos. Num, anotou-se que Moraes teria nomeado para a pasta da Justiça um primo da advogada do PCC. Lorota. Nas datas mencionadas, Morais já havia trocado a Justiça pelo Supremo.

Noutro trecho, especulou-se que um segundo primo da advogada, supostamente a serviço da criminalidade, seria ligado a uma banca advocatícia que manteria vínculos com Gilmar. Intriga em estado bruto.

A conversão de dinheiro público em lixo merece exposição e punição, pois o funcionamento da Abin custa caro ao contribuinte. Porém, se não quiserem ser confundidos com os lixeiros da equipe do ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem, os investigadores da PF precisam refinar o garimpo que realizam no lixão da espionagem.