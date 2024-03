Sem nova marca, governo Lula ouve alarme da impopularidade

Lula e seus auxiliares iniciam a semana com uma ressaca de opinião pública. Ainda reagem de forma errática às mais recentes pesquisas Quaest, Ipec e Atlas. Uma ala do governo simula tranquilidade. Outra banda transpira preocupação. Os dois blocos avaliam que o governo vai bem. A diferença é que o pedaço do Planalto que se mantém tranquilo acha que o reconhecimento virá naturalmente, com o passar do tempo. E o naco preocupado considera essencial promover ajustes capazes de deter o viés de queda na taxa de aprovação de Lula do desempenho do governo.

No segundo turno da campanha presidencial de 2022, chegou-se a falar na sorte de um país que dispunha de um líder popular com força para se contrapor ao obscurantismo antidemocrático de Bolsonaro. Mas as pesquisas penduradas nas manchetes neste alvorecer do segundo ano de Lula 3 mostraram que era falsa a ideia de que que a frente ampla que mandou o mito do arcaísmo mais cedo para casa desintoxicaria gradativamente a conjuntura nacional.

A aproximação das linhas de aprovação e reprovação mostrou que algo vai mal. Embora as pesquisas revelem uma acidez do eleitorado com as perspectivas econômicas, a economia exibe indicadores positivos. Na política, o novo governo sobreviveu à tentativa de golpe e aprovou no Congresso coisas como a nova regra fiscal, a taxação dos super-ricos e uma reforma tributária que rodopiava como parafuso espanado há mais de três décadas.