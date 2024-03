Mantido viés de baixa, Lula pode virar uma bola de ferro de Boulos

Num instante em que Guilherme Boulos acena para o centro, o Datafolha forçou-o a entrar na semana com o pé esquerdo. Primeiro, foi informado de que sua vantagem em relação a Ricardo Nunes reduziu-se a um ameaçador empate técnico. Na sequência, descobriu que o prestígio do padrinho Lula derrete na cidade de São Paulo.

O Datafolha mostra que, a exemplo do que ocorre em âmbito nacional, ocorre na capital paulista uma aproximação das linhas de aprovação e reprovação do governo Lula. A desaprovação tomou o elevador. Subiu nove pontos desde agosto do ano passado, batendo em 34%. A aprovação, agora em 38%, despencou sete pontos.

A pesquisa acende uma luz amarela no painel de controle da campanha de Boulos. O Datafolha deu a Lula a aparência de uma corrente que Boulos arrasta pela conjuntura eleitoral. Mantido o viés de queda, o padrinho pode virar uma bola de ferro.