Autocombustão do União Brasil demonstra que união faz a farsa

Como se tudo isso fosse pouco, há sobre a mesa do ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques ação na qual Rueda acusa Bivar de ameaçar a integridade física de sua filha. A peça é ornamentada com um vídeo que reproduz conversa telefônica.

É sintomático que o União Brasil esteja pegando fogo num instante em que a Receita Federal abre a temporada de preenchimento das declarações de Imposto de Renda. Todo brasileiro deveria torcer para quer essa fogueira ardesse até as ultimas consequências. Esse partido belisca milhões em verbas eleitorais, controla três ministérios na Esplanada de Lula, manda no ninho de desvios de verbas da Codevasf e reivindica as presidências da Câmara e do Senado.