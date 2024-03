Lewandowski vê 'êxito' no fiasco na recaptura que não aconteceu

A fuga ocorreu nas pegadas da chegada de Lewandowski à pasta da Justiça. Relatórios oficiais apontavam falhas de segurança no presídio de Mossoró desde 2019, quando o ministro era Sergio Moro. Em agosto do ano passado, já sob Lula, documento submetido à equipe do então ministro Flávio Dino informava que presos poderiam fugir pelo vão da luminária das celas. E nada! Foi justamente nesse buraco que se enfiaram Martelo e Tatu, os fugitivos do Comando Vermelho.

Não se pode, portanto, responsabilizar Lewandowski pela crise. Mas o ministro não precisa adicionar vexame no fiasco. Com suas declarações, o ministro parece decidido a cutucar a sociedade com o pé para ver se ela morde.

Convertido em administrador de sua primeira grande crise, Lewandowski ainda não se dignou a exibir seus planos para a estratégica área da segurança pública. E a curva descendente da popularidade de Lula nas pesquisas mostra que não se deve abusar da paciência alheia.